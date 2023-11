Raport Promo-LEX: Utilizare abuzivă a resurselor administrative din partea primelor persoane în stat, în campania pentru turul doi la locale

22:40

Membrii comisiei pre-vetting și șeful secretariatului comisiei vor fi protejați de imunitate funcțională. Ei nu pot fi trași la răspundere pentru opinia exprimată în exercitarea atribuțiilor și pot fi urmăriți penal doar dacă membrii comisiei îi permit procurorului general să înceapă o anchetă. Totodată, procurorul general nu va avea nevoie de acordul prealabil al comisiei