Carburanții, continuă să se ieftenească, în Moldova, pe fondul scăderii prețului la petrol cu 5%

16:00

Consiliului de Supraveghere al Moldovagaz nu a agreat raportul final al auditului independent al datoriei SA Moldovagaz către Gazprom. Pe 2 noiembrie 2023 a avut loc o ședință a Consiliului de Supraveghere al SA Moldovagaz. Pe ordinea de zi a fost inclusă și problema „Cu privire la aprobarea Raportului final al auditului independent al datoriei SA ... ULTIMA ORĂ: Consiliului de Supraveghere al Moldovagaz nu a agreat raportul final privind auditul independent al datoriei SA Moldovagaz către Gazprom The post ULTIMA ORĂ: Consiliului de Supraveghere al Moldovagaz nu a agreat raportul final privind auditul independent al datoriei SA Moldovagaz către Gazprom appeared first on Politik.