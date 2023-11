Un egal cât o victorie – Moldova a remizat cu Albania și păstrează șanse minime de calificare la EURO 2024

14:50

Fostul premier, David Cameron face o revenire șoc la vârful politicii britanice. Rishi Sunak l-a numit ministru de externe Data publicării: 13.11.2023 12:29 David Cameron face o revenire surprinzătoare la vârful politicii britanice, la 7 ani de la retragere în urma eșecului său în referendumul pentru Brexit, scrie Politico. Pentru a putea deveni ministru în ... Fostul premier britanic, David Cameron revine în politică – Premierul conservator, Rishi Sunak l-a numit ministru de externe