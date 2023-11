foto | A fost finalizată operațiunea de evacuare a moldovenilor din Gaza. Ultimii opt au ajuns la Chișinău

15:00

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) a emis astăzi o alertă de călătorie în Islanda. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MAEIE, autoritățile islandeze au declarat stare de urgență în zona or. Grindavík, urmare a riscului sporit de erupție de magmă. Rezidenții sunt obligați să părăsească localitatea. Totodată, pentru asistență consulară este disponibilă linia … The post Ministerul de Externe a emis o alertă de călătorie în Islanda. Motivul first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul de Externe a emis o alertă de călătorie în Islanda. Motivul apare prima dată în ZUGO.