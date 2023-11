România, Cehia și Ungaria - ţările cu cea mai ridicată rată a inflaţiei în UE

13:10

Are zeci de meciuri în naționala Croației, dar merge la închisoare pentru neplata pensiei alimentare Bosko Balaban (45 de ani), un cunoscut fost internațional croat acum agent de jucători, va intra în închisoare pentru că a refuzat timp de șase ani să plătească pensie alimentară pentru cei trei copii pe care îi are cu modelul Iva Radic. Balaban are 35 de meciuri jucate pentru naționala Croației, în tricoul căreia a marcat 10 goluri. Cariera sa sportivă este una remarcabilă, cu participări la dou...