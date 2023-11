Meditația – instrumentul terapeutic eficient. Efectul antistres și rolul în vindecare

16:10

Prevenim rezistența antimicrobienă împreună este tema Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței la Antimicrobiene 18 – 24 noiembrie 2023 În perioada 18-24 noiembrie 2023, marcăm Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antimicrobiene. Evenimentul este organizat pentru al 9-lea an consecutiv, tema fiind „Prevenim rezistența antimicrobienă împreună”, Sub sloganul: „Antimicrobiene: manipulați cu grijă”, evenimentul are drept scop să sporească gradul de […]