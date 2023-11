VIDEO: Ilan Șor continuă reformele de infrastructură și în sudul țării: în satul Alexanderfeld, din raionul Cahul

22:50

Ministrul Apărării, Yoav Gallant, a declarat, luni seara, că Hamas a pierdut controlul asupra Fâşiei Gaza, iar trupele armatei israeliene (IDF) acţionează pentru a captura complet oraşul Gaza, relatează The Times of Israel. https://t.me/Omniapres El a spus că forţele israeliene avansează "conform planurilor şi îşi îndeplinesc sarcinile cu precizie, letal". Potrivit ministrului Apărării, IDF şi-a […]