Motorina scade sub prețul de 22 de lei: Plafonul stabilit de ANRE pentru următoarele trei zile

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 16-17 noiembrie 2023, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a șefilor de state din Austria și Slovenia. În aceste condiții, în intervalul orelor 08:00 – …