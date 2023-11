Ion Suruceanu s-ar afla în comă indusă. Ce spun colegii de breaslă despre starea artistului și locul unde ar urma să urmeze tratamentul | VIDEO

10:30

Invitata celui de-al patrulea podcast „Hai să ne înțelegem”, realizat de echipa Agora.md, este experta din cadrul IDIS “Viitorul”, Diana Ranga-Enachi, care aduce mai multă claritate și subliniază cu linie dublă unde consumatorul de rând poate sesiza elementele de corupție când e vorba de utilaje medicale. GIZ Moldova European Union in the Republic of Moldova Post-ul Podcast „Hai să ne înțelegem”, ediția 4 apare prima dată în Observatorul de Nord.