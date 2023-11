Un deputat moldovean renunță la mandat. Motivul

10:10

În cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Robert Kaliňák, ministrul slovac al apărării, a confirmat că noul guvern al Slovaciei nu va mai transfera asistență militară către Ucraina din depozitele sale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest lucru a fost anunțat marți de Ministerul Apărării din Slovacia, scrie European … The post Slovacia a anunțat NATO că nu mai trimite arme Ucrainei pentru războiul cu Rusia first appeared on ZUGO. Articolul Slovacia a anunțat NATO că nu mai trimite arme Ucrainei pentru războiul cu Rusia apare prima dată în ZUGO.