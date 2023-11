„Să nu ne ascundem după deget”: O absolventă de rezidențiat de la USMF dezvăluie presiuni și corupție în sistemul medical

17:10

(update 17:02) În rezultatul perchezițiilor efectuate, doi judecători au fost reținuți pentru 72 ore, unul dintre care activează în cadrul Curții de Apel Chișinău, iar cel de-al doilea în cadrul Judecătoriei Chișinău. Procurorii urmează să decidă dacă vor fi înaintate demersuri privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest. În acest moment percheziţiile sunt în