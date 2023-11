Circa 20 de mii de bărbați au fugit din Ucraina, de la începutul războiului. Jurnaliștii de la BBC au discutat cu unii care au trecut prin Moldova

08:30

Tehnica militară învechită a Armatei Naționale va fi înlocuită cu una nouă. Totodată, țara noastră va achiziționa un sistem modern de monitorizare a spațiului aerian până la sfârșitul acestui an. Iar în 2024, Moldova va primi inclusiv rachete. Precizările au fost făcute de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi, în contextul procesului de modernizare a Armatei Naționale.