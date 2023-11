Irina Lozovan va mai sta 30 de zile în arest la domiciliu

15:00

Rusia îşi intensifică atacurile pe linia frontului, în timp ce Kievul solicită Occidentului să îşi sporească livrările de arme înainte de iarnă, declară preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Rusia atacă în jurul oraşelor Doneţk, Kupyansk şi Avdiivka. De luni de zile, niciuna dintre părţi nu a obţinut câştiguri teritoriale semnificative, dar …