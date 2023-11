Cu câteva zile înainte de proteste, ministrul Bolea vrea să-i tempereze pe agricultori – A invitat la o discuție liderii asociațiilor de fermieri

10:10

Guvernul Ungariei intenționează să îi consulte pe cetățenii săi dacă sprijină posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, prin intermediul unui chestionar trimis prin poștă, în cadrul unei „consultări naționale", a declarat sâmbătă, 11 noiembrie, un oficial din cadrul Ministerului de Externe de la Budapesta, potrivit The Kyiv Independent. Într-un mesaj video de 40 de ...