Unul sub control judiciar, altul în arest preventiv, în penitenciar – Decizia instanței de la Bălți în privința judecătorilor reținuți de procurori

Dosarul excluderii candidaților „Șansă” din alegeri revine la Curtea de Apel. Curtea Constituțională nu va examina sesizarea Curții de Apel Chișinău, pe dosarul ȘANSA. CC declară inadmisibilă examinarea acestei sesizări, ridicată de reprezentantul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate nu a fost ridicată de o victimă a unei pretinse ... Curtea Constituțională pasează spre Curtea de Apel sesizarea Guvernului, în dosarul excluderii candidaților „Șansă” din alegeri The post Curtea Constituțională pasează spre Curtea de Apel sesizarea Guvernului, în dosarul excluderii candidaților „Șansă” din alegeri appeared first on Politik.