Asociația Judecătorilor își exprimă îngrijorarea și subliniază importanța unei comunicări deschise și active cu societatea

18:10

Ilan Șor a venit cu o reacție la declarațiile lui Victor Parlicov. Sor i-a sugerat oficialului să-l roage să aducă gaz ieftin. Ascultam în timpul liber reflecțiile unui gânditor profund – domnul Parliсov. Prezint aici o scurtă sinteză. Nu există niciun contract de gaz, iar dacă există, nu este la prețul promis, iar dacă este […] The post Ilan Șor: Discriminarea, dle Parliсov, este în capul dumneavoastră appeared first on Omniapres.