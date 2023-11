Deputat Irina Lozovan, învinuită de finanțare ilegală din partea lui Șor, rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile

17:50

Consiliul Audiovizualului (CA) a obținut câștig de cauză, în prima instanță, împotriva „Primul în Moldova" – post TV afiliat fugarului Ilan Șor. Se întâmplă după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, au respins, pe 14 noiembrie, ca fiind neîntemeiată, acțiunea TELESISTEM-TV SRL, fondatoarea serviciului de televiziune „Primul în Moldova", anunță CA. TELESISTEM-TV s-a plâns în […]