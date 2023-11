Președinta Fundației moldo-olandeze „Salvați Copiii Străzii”, condamnată pentru escrocherie

15:00

Tendințele și riscurile traficului de droguri pe continentul european, cererea crescută de droguri, rutele logistice și dinamica regională au fost analizate astăzi, 9 noiembrie 2023, în cadrul sesiunii a 8-a a HUB-ului de securitate al UE pentru securitatea internă și managementul frontierelor în Republica Moldova (HUB-ul de Securitate al UE)....