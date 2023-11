Lecție pentru copii, sâmbătă, la Grădina Zoologică: Vor afla despre cămile și le vor vizita

12:30

Despre Vitamina C se știe că joacă un rol esențial pentru sănătatea și starea noastră de bine, pe tot parcursul anului. Fiind un antioxidant puternic, ea ajută la scăderea tensiunii arteriale, menține rezistența vaselor sangvine și luptă împotriva îmbătrânirii pielii. Unul dintre cele mai importante beneficii ale Vitaminei C este stimularea sistemului imunitar, ceea ce… Articolul Vitamina C: Cum o combinăm corect și în ce cantitate să o consume copiii și adulții apare prima dată în Suntparinte.md.