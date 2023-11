Reprezentații ASEM – participanți la ședința consorțiului proiectului Erasmus+, QFORTE

Pe data de 14 noiembrie 2023, membrii echipelor de lucru din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova au participat la cea de-a cincea ședință a consorțiului proiectului Erasmus+ „Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE”, co-finanțat de către Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (număr de referință 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), ASEM – instituție parteneră. Сообщение Reprezentații ASEM – participanți la ședința consorțiului proiectului Erasmus+, QFORTE появились сначала на #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez