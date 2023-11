Pacienții cu cancer mamar vor putea obține gratuit medicamentele oncologice în farmaciile din localitate

13:10

Concernul rus Gazprom declară că raportul auditului cu privire la datoriile Moldovagaz nu poate fi considerat un document final adecvat unui audit financiar independent și de încredere. Potrivit companiei, concluziile auditului respectiv nu pot influența în vreun fel datoria, mai ales că „aceasta este confirmată în documente semnate de Gazprom și Moldovagaz și în deciziile …