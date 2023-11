„Clerul rămâne fidel Înaltpresfințitului mitropolit Vladimir”. Mitropolia Moldovei refuză să adere in corpore la Patriarhia Română

13:00

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei informează cetățenii care se află, planifică să tranziteze sau să călătorească în Regatul Suediei despre reintroducerea de către autoritățile suedeze a controlului la frontiera de stat. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) anunță că măsura va fi în vigoare până la data de 11 mai 2024. „Recomandăm cetățenilor […]