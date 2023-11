Mitropolia Moldovei respinge ideea de a adera in corpore la Patriarhia Română

16:20

Domnica Manole a venit cu un mesaj după ce a fost realeasă președinte al Curții Constituționale (CC). Într-un mesaj care a fost plasat pe site-ul CC, Manole afirmă că „principiile sale profesionale rămân aceleași" și că va „continua eforturile pentru consolidarea independenței CC". „Astăzi, cu majoritate de voturi, colegii m-au ales în calitate de Președinte