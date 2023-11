LIVE: Conferință de presă susținută de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, și Președintele Sloveniei, Nataša Pirc Musar

11:10

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, în ședință publică, micșorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali, informează TRIBUNA. Consumatorii casnici care sunt deserviți de Î.C.S. „Premier Energy" S.R.L vor achita 239 bani/kWh, cu 18 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare. Iar consumatorii casnici care sunt deserviți de S.A. „Furnizarea Energiei ...