Cei patru judecători vizați intr-o cauză penală au fost recunoscuți bănuiți

Arsiè, o comună din provincia Belluno, regiunea Veneto, Italia, a încasat în 2022, în urma amenzilor date șoferilor 1,2 milioane de euro, anunță Corriere della Sera. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comuna cu 1200 de locuitori a fost dată în judecată din cauza unui radar amplasat pe un drum național, iar judecătorii au obligat …