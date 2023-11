(doc) Salarii între 60 000 și 70 000 de lei. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova în luna noiembrie

15:00

În noiembrie s-a început Luna Filmului European 2023 la Chișinău! În tot acest timp, au fost ecranizate proiecții de film, așa precum Anatomy of a Fall, 20,000 Species of Bees și Blackbird Blackbird Blackberry. Totuși, festivalul nu se oprește aici, deoarece organizatorii în continuare pregătesc pelicule cinematografice cu renume pentru iubitorii de film. Сообщение La Chișinău are loc Luna Filmului European 2023! Când și unde puteți vizona pelicule cinematografice cu renume появились сначала на #diez.