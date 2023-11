Igor Grosu: Reintegrarea țării va necesita și un efort financiar

10:00

Candidata independentă la funcția de primar al municipiului Bălți, Arina Corșicova, a fost exclusă din cursa electorală. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Svetlana Colesnic, președinta Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălţi. Potrivit Svetlanei Colesnic, în urma examinării contestațiilor depuse de contracandidați, s-a constatat că Arina Corșicova nu are... The post Arina Corșicova a fost exclusă din cursa electorală la Bălți appeared first on ALBASAT.