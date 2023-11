Horoscop 16 noiembrie – SCORPION – aveţi energie, chef de viață, de făcut treaba ca să ajungeţi în top

15:50

Consiliul de administrare al companiei Moldovagaz nu a aprobat raportul de audit al datoriilor istorice, pentru care Guvernul de la Chișinău a cheltuit peste 15 milioane de lei. Împotriva aprobării s-au pronunțat 4 din cei 6 membri ai Consiliului de Administrare, care reprezintă acționarul majoritar – Gazprom. În data de 2 noiembrie 2023 a avut […] The post Moldovagaz nu a aprobat raportul de audit al datoriilor istorice, pentru care Guvernul de la Chișinău a cheltuit peste 15 milioane de lei appeared first on Omniapres.