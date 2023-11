Guvernul revine la scenariu concesionării Aeroportului din Chișinău – Activul necesită investiții de miliarde pe care statul nu și le permite

22:50

Sheriff Tiraspol a fost învinsă dramatic, în deplasare, la Geneva de Servette după ce a condus cu 1:0 până în minutul 84. „Galben-negrii" au deschis scorul în minutul 12. Yoan Severin a deviat balonul în poarta echipei sale după o acțiune bună al lui Jerome Ngom Mbekeli. Servette Geneva a atacat în valuri, în special, ... Knockout pentru Sheriff Tiraspol la Geneva, în grupele Europa League – Șanse minime pentru tiraspoleni în Conference League