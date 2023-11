VIDEO Wizz Air revine la Chișinău, Sandu de 3 ani președinte, Moldova se îndreaptă „dinamic” către UE / NewsMaker Știri

16:40

Într-o carieră de piatră și nisip din raionul Ocnița a fost descoperită o structură de piatră din perioada modernă sau contemporană. Precizările au fost făcute de Agenția Națională Arheologică, pe 14 noiembrie. Potrivit Agenției, cariera a funcționat inclusiv în perioada sovietică. Structura de piatră, un capăt de boltă, are o lățime de 8 metri și […]