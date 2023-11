ULTIMA ORĂ: Wizz Air revine în Moldova

09:40

Horoscop 13 noiembrie – apar surprize, pot fi din cele pe care ni le-am dorit şi o s-avem acea generozitate încât să le oferim şi noi, altora, mici surprize. SCORPION Poate primiţi nişte bani în plus, vi se plătesc ore suplimentare, se poate să fie şi o colaborare de pe urma căreia să mai luaţi […] The post Horoscop 13 noiembrie – SCORPION – poate primiţi nişte bani în plus appeared first on Omniapres.