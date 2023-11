FOTO/VIDEO Doi polițiști de frontieră ar fi bătut doi soți la Ungheni. Poliția de Frontieră: a fost inițiată o anchetă de serviciu

15:20

Kremlinul consideră că rezultatul alegerilor locale din Republica Moldova ar demonstra că moldovenii își doresc dezvoltarea relațiilor cu Federația Rusă. Declarația a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, după ce, în ajun, președinta Maia Sandu a declarat că între Moldova și Rusia nu există un dialog din motivul că Moscova […]