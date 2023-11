Armand Goșu, despre cum Federația Rusă „pierde pe linie” în R. Moldova

13:40

Doi ochi plânşi & încercănaţi, de-o sfâşietoare tristeţe, te privesc de pe coperta volumului Poèmes pour fêter l’indépendence. Anthologie de poésie moldave. Sous la direction de Doina Ioanid & Jan H. Mysjkin, l’Arbre à paroles, 2023. Nu ştiu de ce editorul a ales anume această imagine – semnată de pictorul şi poetul basarabean, stabilit la Bucureşti, Andrei Gamarţ, The fog takes over the room – pentru a ne scoate în lume, poate şi fiindcă nu prea s-a auzit vocea poeziei moldave (= roumaine) în c...