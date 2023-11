Pedepsele pentru șoferii care conduc în stare de ebrietate vor fi înăsprite

13:50

Vulcanul Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, a erupt din nou luni dimineață. Din crater s-a ridicat o coloană de aproximativ 4.500 de metri înălțime, care a format un nor uriaș de cenușă. Aeroportul din apropiere, din Catania, a rămas deocamdată deschis. Specialistii monitorizează atent situația.