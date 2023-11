Start programului „Rabla pentru electrocasnice”. La prima etapă, peste 50 de mii de familii din Moldova vor primi becuri LED noi

10:40

Două femei din Armata Națională vor participa, în premieră, în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), în Liban, informează Ministerul Apărării. Printre acestea se regăsește și sergent clasa II, Tatiana Tiosa, care face parte din Armată de 7 ani. „Mereu am visat să merg într-o misiune. Întotdeauna m-am gândit la Africa, Sudan. Din acest […]