Ex-reprezentant al Mitropoliei Basarabiei la CEDO: „Planul Cantarean-Borșevschi, cusut cu ață albă, este unul subversiv și nu va trece”

O familie din raionul Dubăsari se confruntă cu o situație dificilă, având doi copii diagnosticați cu leucemie. Băiatul în vârstă de 11 ani, Ruslan, și sora lui mai mică, în vârstă de 4 ani, Anghelina, luptă pentru viață, iar familia se confruntă cu dificultăți financiare considerabile pentru tratamentul lor.