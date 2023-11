Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md

23:10

New York-ul va avea taxiuri zburătoare. Un drum de 30 de minute va putea fi făcut în doar 7 minute. Plimbările cu maşina ar putea deveni istorie în unul dintre cele mai aglomerate oraşe americane. Din 2025, în New York vor opera primele taxiuri zburătoare electrice, scrie observator.ro. Prima cursă a avut loc ieri, iar […] Articolul Plimbările cu maşina ar putea deveni istorie! În New York urmează să fie lansate taxiuri zburătoare apare prima dată în Realitatea.md.