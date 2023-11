NM Espresso: despre percheziții și reținerea judecătorilor, prognoza privind inflația și comparația dintre Moldova și UE

20:20

Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina anunță un nou atac din partea forțelor armate ale Federației Ruse în regiunea Herson. Sub bombardamente a nimerit, inclusiv, mașina unei familii, care se întorcea de la un control medical acasă. În rezultat, bebelușul de doar două luni și mama sa au fost transportați la spital cu răni, iar bunicul […]