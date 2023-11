De ce Banca Națională a Moldovei a rămas decapitalizată și de unde s-a format datoria Guvernului către BNM – Ce spune guvernatorul Armașu

20:10

Banca Naţională a Moldovei (BNM) continuă demersurile faţă de Guvernul condus de Dorin Recean pentru ca acesta să îşi onoreze angajamentele şi să contribuie la capitalizarea instituţiei. În ultimul demers public a apărut în luna octombrie 2023, Banca Naţională insistă asupra „capitalizării BNM în contextul înregistrării unui nivel al capitalului statutar al BNM sub 4% ... BNM îi cere Guvernului Recean să-și îndeplinească obligațiunile financiare, de altfel, riscăm să se devalorizeze moneda națională