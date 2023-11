VIDEO Platforma DA acuză PAS că distribuie pliante calomnioase despre candidata sa la șefia Primăriei Grătiești. A depus o contestație la CEC

17:20

Președinta Republicii Moldova s-a întâlnit luni, 13 noiembrie, la Chișinău, cu Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, care se află în vizită oficială în Moldova. Șefa statului anunță că a discutat cu Casei Regale din România despre situația din Republica Moldova și despre reușitele țării noastre pe calea integrării europene. Președinta țării anunță că i-a […]