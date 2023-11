Bunele practici estoniene în domeniul achizițiilor TIC vor fi studiate timp de trei zile la Chișinău

Experiența estoniană în domeniul achizițiilor inteligente de bunuri și servicii TIC este prezentată astăzi, 14 noiembrie 2023, de o delegație de experți din cadrul Centrului Estonian pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Tallinn (RIT Estonian IT Centre), aflată la Chișinău, în perioada 14-16 noiembrie 2023, în cadrul Proiectului TAIEX. Prima sesiune de discuții a început astăzi, la Agenția de Guvernare Electronică, și se axează pe studierea procedurilor și aspectelor tehnice în domeniul achizițiilor TIC centralizate aplicate de către RIT Estonian IT Centre, sisteme care ar putea fi scalabil în procedurile de achiziții și investiții centralizate și inteligente în TIC din țara noastră. De asemenea, în cadrul sesiunii, experții noștri au prezentat părții estoniene Principiile bugetului de stat; Legea achizițiilor publice; Strategia de Transformare Digitală recent aprobată; Modelul nostru de guvernare IT; Planurile de viitor despre schimbările tehnologice cheie (AI, Cloud). La sesiunile de discuții participă, de asemenea, reprezentanți de la Ministerul Finanțelor, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, Agenția Achiziții Publice, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, IP Agenția Servicii Publice și IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI. Anterior, o delegație a Republicii Moldova formată din experți în domeniul achizițiilor publice în sectorul TIC au vizitat Estonia, iar schimbul constant de experiență în domeniul studierii bunelor practici estoniene privind transformarea digitală și modernizarea serviciilor reflectă un angajament ferm pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a infrastructurii și proceselor administrative. Acest dialog bidirecțional permite ambelor țări să identifice soluții inovatoare și să împărtășească cunoștințe esențiale în ceea ce privește tehnologiile digitale, guvernarea electronică și eficiența serviciilor publice. În ultimii ani, Republica Moldova beneficiază de perspective valoroase și lecții învățate din parcursul Estoniei în adoptarea și implementarea tehnologiilor avansate în administrație. În același timp, Estonia are oportunitatea de a înțelege mai bine specificul și provocările din Republica Moldova, contribuind astfel la consolidarea parteneriatului și solidarității în ceea ce privește modernizarea sectorului public. Acest schimb continuu de cunoștințe între cele două țări accelerează procesul de digitalizare și promovează cooperarea pentru a atinge standardele regionale și internaționale în administrarea publică.

