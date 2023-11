Replică de la Moscova despre dialogul inexistent dintre Moldova și Rusia: „Doamna Sandu nu ține cont de rezultatul alegerilor municipale”

11:10

Selecționata de biatlon a Moldovei continuă să se pregătească pentru sezonul competițional 2023/2024. Sportivii se află în cantonament la Idre, Suedia, unde în acest an s-au creat condiții meteorologice deosebit de favorabile pentru efectuarea unor antrenamente pe zăpadă naturală. «Este ceva de-a dreptul excepțional ca în Idre să fie o astfel de vreme la început de noiembrie: aici ninge, serviciile meteo promițând și de acum încolo ninsori abundente, cu o răcire ulterioară a vremii. Traseul și starea pârtiei sunt […]