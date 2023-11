Zelenski: „Rusia îşi intensifică atacurile înainte de iarnă. Avem nevoie urgentă de sisteme de apărare”

08:50

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a redus cu un an pedeapsa fostului deputat PSD Cristian Rizea pe motiv că a intervenit prescripţia pentru infracţiunea de spălare a banilor. Rizea – care a fugit din România la Chișinău după ce a fost condamnat în 2019, fiind extrădat în acest an – are acum de executat …