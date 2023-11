ÎPS Vladimir convoacă o ședință cu protopopii și stareții mănăstirilor

14:10

Update: Rusia a bombardat Biblioteca Hogol din Herson, a anunțat Administrația militară regională. Clădirea a suferit pagube semnificative și a izbucnit un incendiu. Din fericire, nu există victime sau răniți, notează Kyiv Post. ️Russia shelled the Hogol Library in #Kherson, the Regional Military Administration reported. The building suffered significant damage, and a fire broke out. […] Articolul Război în Ucraina, ziua 628. Rusia a bombardat Biblioteca Hogol din Herson: Imagini de la fața locului apare prima dată în Vocea Basarabiei.