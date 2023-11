Cursul valutar oficial la 14.11.2023

16:50

Cetățeanul străin care a intrat aseară ilegal în Republica Moldova a fost localizat în capitală. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cazul urmează a fi documentat conform tuturor normelor legale, transmite IPN. Bărbatul este din Azerbaidjan și are 38 de ani. Acesta a evadat de pe Aeroportul Internațional Chișinău.