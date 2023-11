VIDEO: Stoianoglo trebuie restabilit în funcție de Procuror General prin anularea decretului Maiei Sandu

17:00

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova a fost înregistrată contrabanda din statele membre ale UE. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță, precizând că bugetul Republicii Moldova a suferit pierderi de circa 2 miliarde de lei. “Contrabandă am avut întotdeauna, dar când moldovenii fură din bugetul UE și al României, nu e frumos, […]The post VIDEO Ioniță: Bugetul suferă pierderi mari din cauza contrabandei din Uniunea Europeană spre Moldova appeared first on Omniapres.