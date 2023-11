Start ratat pentru Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor – A rămas o „umbră” după câștigarea Wimbledonului

22:50

Banca Națională a Moldovei a decis, micșorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 4,75 la sută. Această decizie se înscrie în șirul de măsuri stimulative pentru a readuce inflația într-un coridor de 5%, precizează BNM. Ca urmare, am putea asista la o ieftinire a creditelor, ... Tarifele mari la gaz și energie pun presiune pe ritmul de descreștere a inflației – Ce decizie a luat BNM