Recean a discutat cu omologul său de la Kiev despre aderarea Moldovei și Ucrainei la UE

Sub ochiul Femidei Domnica Manole a fost aleasă în funcția de președintă a Curții Constituționale. Aceasta le-a mulțumit colegilor săi și a promis că va continua eforturile pentru consolidarea independenței Înaltei Curți. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea Guvernului privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a unui articol din Codul administrativ, care limitează Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) să-și exercite pe deplin funcțiile. Este vorba despre cauza înaintată de Partidul «Șansă» împotriva CSE […]