Șor îl acuză pe ambasadorul UE la Chișinău de imixtiune în treburile interne ale R. Moldova. Replica diplomatului

08:50

Rusia trimite prizonieri de război ucraineni pe linia frontului ca să lupte de partea Moscovei în războiul din Ucraina, potrivit unei agenții de știri din Rusia citată de The Guardian, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un videoclip publicat marți de RIA Novosti arată un grup de ucraineni echipați pentru război care jură credință Rusiei