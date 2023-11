Cel mai mare spital din Fâșia Gaza nu mai este funcțional, anunță OMS

09:00

„Într-un fel, s-ar putea spune chiar că, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, pagină cu pagină, carte cu carte, am implantat unul după altul în omul care am fost personajele pe care le-am creat. Cred că, fără ele, n-aş fi omul care sunt astăzi (…). Nu am, la drept vorbind, altă voce decât cea pe care au avut-o ele. Să-mi fie cu iertare dacă vi s-au părut puţine toate acestea, care pentru mine înseamnă totul”, aşa grăit-a portughezul José Saramago (16 noiembrie 1922 – 18 iunie 2010) în data de 7 d...